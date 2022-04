Call of Duty от разработчика Sledgehammer выйдет в 2025 году

Это были тяжелые несколько лет для Sledgehammer Games. Их последующая разработка после весьма успешной Call of Duty: WWII должна была быть переработана Treyarch. Последняя игра Call of Duty: Vanguard, была холодно воспринята игроками. Учитывая это, можно подумать, что разработка франшизы будет приостановлена. Но согласно новому отчету, Sledgehammer уже работает над своей следующей основной игрой Call of Duty.

Что касается того, когда может появиться следующая Call of Duty от Sledgehammer, предполагается, что она нацелена на 2025 год. С новой игрой от Treyarch, нацеленной на 2024 год, похоже, что Activision надеется возобновить свой регулярный ежегодный график Call of Duty после запланированного пропуска года в 2023 году. Конечно, 2023 год не остается без Call of Duty. В дополнение к CoD Warzone 2, разработчик говорит, что в 2023 году, скорее всего, появится отдельная игра Call of Duty Zombies.