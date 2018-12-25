Candy-Hoover Group объявила сотрудничестве с Ariel и подвела итоги года

20 декабря в Москве прошла пресс-конференция компании Candy-Hoover Group, в рамках которой она объявила о плотном сотрудничестве с Ariel. Также Candy подвела итоги уходящего года и рассказала о своих планах следующий.

Компания Candy занимается производством бытовой техники. Ее продукты отличаются завораживающим итальянским дизайном с применением высокотехнологичных решений. К примеру, стиральная машина Bianca оснащена голосовым помощником, который способен не только отвечать на команды, но и просто вести с вами диалог и дать совет по уходу за вещами. Также Bianca анализирует предпочтения пользователя в стирке и со временем начинает предлагать наиболее оптимальные программы стирки.

Ariel является лидером в сфере инновационных технологий стирки. Для достижения еще более качественной стирки стоит использовать Ariel PODS 3 в 1, ведь всего за одну стирку она способна удалить въевшиеся пятна и сохраняют насыщенность цвета. Одна капсула имеет объем в 28 мл и этого количества точно хватит для высококачественной стирки. Также благодаря своим размерам Ariel PODS 3 в 1 удобна в использовании и раз и навсегда решает проблему с правильной дозировкой моющего средства.

Глеб Мишин — руководитель российского представительства Candy-Hoover Group подвел итоги 2018 года и рассказал о дальнейших планах. В этом году оборот компании вырос на 21%.

На следующий год компания планирует вырасти во всех показателях и сделать больший упор на продвижение своих продуктов, увеличив рекламный бюджет в несколько раз. Данное утверждение не может не радовать, ведь это позволит донести до еще большего количества людей о существовании качественной бытовой техники Candy.