Candy Hoover Group подвела итоги 2017 года и рассказала о дальнейших планах

16 февраля в Москве состоялась пресс-конференция Candy Hoover Group, на которой были подведены итоги прошедшего года и рассказали об амбициозных планах компании на 2018 год

Генеральный директор российского представительства Candy Hoover Group Глеб Борисович Мишин рассказал, что 2017 год стал самым благоприятным для компании. Им удалось заработать 67 млн евро, что на 34% выше показателей прошлого года.

Основным источником дохода Candy стала сфера продажи стиральных машин, в которой они занимают более 10% от всего российского рынка. Такого результата удалось достичь благодаря тому, что в отличие от конкурентов компания постоянно внедряет инновационные технологии в свои продукты.

Ключевые продукты 2018 года

Одним из факторов, позволяющих производить продукцию по более низкой цене является наличие у Candy завода в Кирове. Именно там собирается большая часть всех товаров. Также в ближайшее время планируется построить еще одну конвертную линию, что позволит повысить общую производительность.Также на пресс-конференции показали ключевые продукты 2018 года.

Умная стиральная машина Candy Bianca способна воспринимать человеческую речь, а также сама подбирать режим работы. Candy Bianca можно управлять прямо со смартфона через фирменное приложение.

В ближайшем будущем должна выйти новая стиральная машина с вертикальной загрузкой, Она будет оснащена функцией паровой глажки и смарт управлением MIX POWER SYSTEM+. Максимальное вместимость белья — 8 кг. Новые духовые печи бюджетного сегмента получат функцию подачи пара, что позволит сделать выпечку более румяной и сохранить мясу сочность.

Новая линейка микроволновых печей Candy Cook-iNAPP обладают целыми 40 режимами готовки и системой равномерного прогрева.

Также под брендом Hoover на российские прилавки поступят в продажу новые вертикальные пылесосы Hoover Rhapsody. Они обладают сразу двумя моторами, быстрой зарядкой и целым комплектом сменных насадок. Продаваться они будут по цене от 12 000 рублей, что значительно дешевле конкурентов.