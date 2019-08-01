Candy Hoover Россия объявляет о полном обновлении официального интернет-магазина Candy shop.candy.ru, в котором представлен самый широкий ассортимент продукции Candy всех товарных категорий, включая аксессуары и расходные материалы как для встраиваемой, так и для отдельно стоящей техники. Для удобства покупателей был полностью переделан интерфейс сайта, который стал более удобным и интуитивно понятным; оптимизировано количество разделов, а в карточки продуктов добавлены самые полные и точные описания.

«Цель нового проекта shop.candy.ru − обеспечить нашему потребителю доступ к широчайшему ассортименту техники Candy и аксессуарам к ней, способного сделать жизнь легче, а досуг комфортнее. Ассортимент магазина включает в себя весь модельный ряд техники Candy, доступный в России, а также расходные материалы или дополнительные аксессуары, которые не представлены ни в одной розничной сети, включая те, которые ранее были доступны только под заказ через авторизованные сервисные центры. Наш новый проект призван устранить все недоработки прошлого. Кроме того, мы собираемся реализовать массу технических решений, которые было невозможно сделать на предыдущей платформе. Речь, в первую очередь, про качество обслуживания и скорость доставки заказов. Сейчас мы имеем все возможности не только гибко учитывать пожелания наших клиентов, но даже предвосхищать их», − прокомментировал перезапуск проекта Антон Швейнов, руководитель направления интернет торговли Candy Hoover в России. В поддержку перезапуска интернет-магазина компания запустила акцию для покупателей «Полёт с Candy!», согласно которой при покупке техники Candy из категории ПРОМО в shop.candy.ru и выполнении всех условий акции покупатели получают авиабилет «туда-обратно» в одну из 20 столиц Европы. Список городов, подробная информация и полные условия акции размещены на сайте магазина. Акция продлится до 22 августа (включительно).