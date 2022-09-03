Candy, Hoover и Haier демонстрируют новые инновации в области умной техники

Haier Europe принимает участие в IFA — важнейшей выставки, посвящённой миру технологий, инновациям и лучшим решениям в мире бытовой электроники, которая пройдёт в Берлине со 2 по 6 сентября. На стенде площадью в 3700 квадратных метров Haier Europe предложит посетителям выставки испытать совершенно новый опыт взаимодействия с миром умной техники Candy, Hoover и Haier. Это будет поистине уникальное путешествие среди инновационных продуктов и современных решений.

«Участие Haier Europe в IFA 2022 в полной мере соответствует стратегии развития компании. Мы хотим укрепить наши лидерские позиции в области интернета вещей, предлагая потребителю технику для оснащения умного дома. Мы верим, что эта стратегия позволит нам войти в тройку крупнейших производителей техники в Европе, — прокомментировал Янник Ферлан, генеральный директор Haier Europe. Благодаря приверженности нашей философии «нулевого расстояния до потребителей» мы можем понимать потребности покупателей раньше и лучше, а также предлагать им инновационные и персонализированные решения. Наши продукты разрабатываются и создаются с целью максимального удовлетворения ожиданий и реальных потребностей пользователей. Постоянно развивая технологии в области взаимосвязи техники и потребителя, наша компания занимает лидирующие позиции в мире».

Унифицированное приложение hOn играет главную роль в этом процессе, потому как данная платформа позволяет управлять бытовой техникой всех трех брендов, а также получать доступ к важным сервисам. Добавляя уникальные функции в продукты, компания делает все возможное, чтобы сделать управление домом более простым и удобным. Совсем недавно количество зарегистрированных пользователей приложения hOn достигло 5 миллионов.

Candy, Hoover и Haier представлены в отдельных органично связанных между собой макро-зонах, в которых посетителям будут предложены три захватывающих маршрута, пролегающих через специальные тематические пространства, где можно открыть для себя целый спектр решений, от базовых до инновационных. IFA 2022 – площадка, которая даёт возможность Haier Europe поделиться самыми значимыми достижениями компании, включая открытие новых фабрик. В 2021 было закончено строительство двух фабрик в Румынии и Турции, которые специализируются на производстве холодильников и сушильных машин. В 2022 стартовало производство на новой фабрике посудомоечных машин в Турции.

На новых фабриках используются самые современные технологии производства, создающие все условия для обеспечения широты ассортимента и доступности продукции. Новые производства играют ключевую роль в реализации стратегии компании по активному выходу на новые рынки и ориентированности на потребности пользователя. Обладая производственными мощностями в 5 странах, взаимодействуя с 5 миллионами пользователей через приложение, компания занимает 4 место среди производителей КБТ в Европе (Euromonitor International) с долей рынка 8,1% и стремится войти в тройку крупнейших производителей бытовой техники в Европе к 2026 году.

Концепция Candy «Сделай свой день проще!»

Candy – это идеальное сочетание неповторимого итальянского дизайна, блестящих идей, сфокусированных на потребностях пользователей, и экосистемы, работающей через приложение. В Берлине бренд представит новые идеи с помощью инсталляции «Сделай свой день проще!»/Simplify your Day, которая будет включать интеллектуальные решения и работы молодых художников. Здесь посетитель сможет погрузиться в мультисенсорную среду мира Candy. На большом экране будут продемонстрированы бытовые ситуации, в которых домашняя работа выполняется по-новому. Центром выставки явится интерактивная зона Feel & Touch | «Прикоснись и испытай», где каждый гость сможет взаимодействовать с интеллектуальными продуктами Candy, усовершенствованными с помощью приложения hOn. Погружение в атмосферу выставки продолжится знакомством с Candy Rapido’- самой быстрой и вместительной посудомоечной машиной на рынке. Масштабная инсталляция соединит реальные и виртуальный миры для демонстрации главных технологических инноваций, включая уникальную программу Wash & Dry 35’, благодаря которой машина вымоет и высушит посуду за рекордные на рынке 35 минут. Также будут продемонстрированы возможности подключения и управления машиной через фирменное приложение, включая дистанционное управление, использование специальных программ, получение умных советов, а также новую функцию Snap & Wash | «Сфотографируй и мой». Для выбора оптимальной программы мойки вам будет достаточно просто сфотографировать корзины и получить рекомендации по загрузке.

На IFA 2022 будут продемонстрированы возможности в создании индивидуального дизайна для нового холодильника Candy Fresco, который станет одним из главных помощников на вашей кухне благодаря возможности подключения к фирменному приложению hOn и использованию его функционала. Теперь с помощью приложения провести инвентаризацию хранящихся в холодильнике продуктов станет проще. Это позволит избегать потенциальных отходов и лучше контролировать срок годности продуктов. Посетителям экспозиции Candy откроется мир широчайших возможностей стиральных и сушильных машин. Ассортимент Candy создан с учетом стремительного течения повседневной жизни и необходимости идеально вписываться в самые разные жилые пространства. К примеру, сушильная машина Candy RapidÓ PRO с самым полным набором быстрых программ и дистанционным управлением через приложение hOn способна решить все вопросы по сушке белья максимально качественно и быстро. Функция Snap & Dry | «Сфотографируй и высуши» позволяет предложить наиболее подходящую программу для сушки по фото мокрой одежды, которую только что достали из стиральной машины. Snap & Dry – настоящая революция в мире ухода за одеждой!

В самом центре выставочного пространства Candy разместится экспозиция из Aquamatic – самых компактных стиральных машин Candy, сочетающих в себе миниатюрность и скорость работы. Посетители выставки первыми увидят обновленный дизайн корпуса, дисплея и панели управления машин Candy Aquamatic, а также лимитированную серию машин в четырех пастельных цветах, которые были выбраны, исходя из самых последних тенденций в сфере дизайна. В той же зоне будет представлен холодильник I-case, созданный талантливыми молодыми художниками, студентами Европейского Института Дизайна (IED) в Милане и победителями конкурса Миланской недели дизайна 2022 (MDW22).

Техника Candy помогает ускорить и упростить рутинные процессы также и на кухне. Благодаря возможностям управления кухонной техникой Candy через смартфон пользователи могут сделать процесс приготовления еды более быстрым и комфортным. Семейство кухонной техники MODERNA – это эргономичный и универсальный дизайн, элегантное сочетание стекла и нержавеющей стали, а также большой функционал, включая возможность взаимодействия с пользователем через фирменное приложение hOn. Кухонная техника коллекции ESSENZA основана на принципах минимализма, использовании первоклассных материалов и удобном взаимодействии с мобильными устройствами пользователей. Она займет ключевое место на стенде в зоне динамичного кулинарного шоу с приглашенным шеф-поваром. Чтобы готовить как шеф-повар, была создана инновационная функция Snap & Cook | «Сфотографируй и приготовь»: достаточно просто сфотографировать имеющиеся продукты у вас на кухне, загрузить в фирменное приложение hOn, и оно предложит целый ряд рецептов на выбор с пошаговой инструкцией для получения идеального готового блюда.