Candy, Hoover и Haier демонстрируют новые инновации в области умной техники

«Участие Haier Europe в IFA 2022 в полной мере соответствует стратегии развития компании. Мы хотим укрепить наши лидерские позиции в области интернета вещей, предлагая потребителю технику для оснащения умного дома. Мы верим, что эта стратегия позволит нам войти в тройку крупнейших производителей техники в Европе, — прокомментировал Янник Ферлан, генеральный директор Haier Europe. Благодаря приверженности нашей философии «нулевого расстояния до потребителей» мы можем понимать потребности покупателей раньше и лучше, а также предлагать им инновационные и персонализированные решения. Наши продукты разрабатываются и создаются с целью максимального удовлетворения ожиданий и реальных потребностей пользователей. Постоянно развивая технологии в области взаимосвязи техники и потребителя, наша компания занимает лидирующие позиции в мире».
Унифицированное приложение hOn играет главную роль в этом процессе, потому как данная платформа позволяет управлять бытовой техникой всех трех брендов, а также получать доступ к важным сервисам. Добавляя уникальные функции в продукты, компания делает все возможное, чтобы сделать управление домом более простым и удобным. Совсем недавно количество зарегистрированных пользователей приложения hOn достигло 5 миллионов.
Candy, Hoover и Haier представлены в отдельных органично связанных между собой макро-зонах, в которых посетителям будут предложены три захватывающих маршрута, пролегающих через специальные тематические пространства, где можно открыть для себя целый спектр решений, от базовых до инновационных. IFA 2022 – площадка, которая даёт возможность Haier Europe поделиться самыми значимыми достижениями компании, включая открытие новых фабрик. В 2021 было закончено строительство двух фабрик в Румынии и Турции, которые специализируются на производстве холодильников и сушильных машин. В 2022 стартовало производство на новой фабрике посудомоечных машин в Турции.
На новых фабриках используются самые современные технологии производства, создающие все условия для обеспечения широты ассортимента и доступности продукции. Новые производства играют ключевую роль в реализации стратегии компании по активному выходу на новые рынки и ориентированности на потребности пользователя. Обладая производственными мощностями в 5 странах, взаимодействуя с 5 миллионами пользователей через приложение, компания занимает 4 место среди производителей КБТ в Европе (Euromonitor International) с долей рынка 8,1% и стремится войти в тройку крупнейших производителей бытовой техники в Европе к 2026 году.
На IFA 2022 будут продемонстрированы возможности в создании индивидуального дизайна для нового холодильника Candy Fresco, который станет одним из главных помощников на вашей кухне благодаря возможности подключения к фирменному приложению hOn и использованию его функционала. Теперь с помощью приложения провести инвентаризацию хранящихся в холодильнике продуктов станет проще. Это позволит избегать потенциальных отходов и лучше контролировать срок годности продуктов. Посетителям экспозиции Candy откроется мир широчайших возможностей стиральных и сушильных машин. Ассортимент Candy создан с учетом стремительного течения повседневной жизни и необходимости идеально вписываться в самые разные жилые пространства. К примеру, сушильная машина Candy RapidÓ PRO с самым полным набором быстрых программ и дистанционным управлением через приложение hOn способна решить все вопросы по сушке белья максимально качественно и быстро. Функция Snap & Dry | «Сфотографируй и высуши» позволяет предложить наиболее подходящую программу для сушки по фото мокрой одежды, которую только что достали из стиральной машины. Snap & Dry – настоящая революция в мире ухода за одеждой!
В самом центре выставочного пространства Candy разместится экспозиция из Aquamatic – самых компактных стиральных машин Candy, сочетающих в себе миниатюрность и скорость работы. Посетители выставки первыми увидят обновленный дизайн корпуса, дисплея и панели управления машин Candy Aquamatic, а также лимитированную серию машин в четырех пастельных цветах, которые были выбраны, исходя из самых последних тенденций в сфере дизайна. В той же зоне будет представлен холодильник I-case, созданный талантливыми молодыми художниками, студентами Европейского Института Дизайна (IED) в Милане и победителями конкурса Миланской недели дизайна 2022 (MDW22).
Техника Candy помогает ускорить и упростить рутинные процессы также и на кухне. Благодаря возможностям управления кухонной техникой Candy через смартфон пользователи могут сделать процесс приготовления еды более быстрым и комфортным. Семейство кухонной техники MODERNA – это эргономичный и универсальный дизайн, элегантное сочетание стекла и нержавеющей стали, а также большой функционал, включая возможность взаимодействия с пользователем через фирменное приложение hOn. Кухонная техника коллекции ESSENZA основана на принципах минимализма, использовании первоклассных материалов и удобном взаимодействии с мобильными устройствами пользователей. Она займет ключевое место на стенде в зоне динамичного кулинарного шоу с приглашенным шеф-поваром. Чтобы готовить как шеф-повар, была создана инновационная функция Snap & Cook | «Сфотографируй и приготовь»: достаточно просто сфотографировать имеющиеся продукты у вас на кухне, загрузить в фирменное приложение hOn, и оно предложит целый ряд рецептов на выбор с пошаговой инструкцией для получения идеального готового блюда.