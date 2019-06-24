Candy Hoover рассказала о своих успехах и представила новые продукты для России

20 июня в Москве прошла пресс-конференция Candy Hoover, в рамках которой нам рассказали об успехах компании на российском рынке и их планах на будущее. Также нам показали новые ключевые продукты компании, выходящие в продажу в ближайшее время.

С недавнего времени, итальянская компания Candy Hoover, которая является одним из крупнейших производителей бытовой техники, стала принадлежать китайской компании Qingdao Haier. Для российского потребителя от этого вытекают только плюсы. К примеру, 5 июня стало известно, что в Татарстане в г. Набережные Челны будет построен «Умный» завод HAIER, который обойдется компании в 30 млрд. рублей. Для конечного потребителя это означает, что итоговая стоимость продукции будет ниже, чем если бы ее привозили из зарубежных заводов, как это происходит с большинством других компаний, занимающихся продажей бытовой техники.

Если говорить про рост компании в цифрах, то за период 2015-2018 года Haier Russia демонстрирует рост в трехкратном размере, а за ближайшие 4 года планирует вырасти еще в два раза. Также Candy Hoover заявляет, что к 2021 году на территории России и стран СНГ откроются 50 магазинов Haier, что позволит покупателям лично увидеть актуальную линейку продуктов и задать вопросы специализированным консультантам.

Новый пылесос Hoover H-FREE 800

Еще на выставке IFA 2018 компания Hoover представила топовый пылесос H-FREE 800 с самоочищающимся фильтром и поддержкой умного приложения. Данная модель работает на основе бесщёточного мотора H-Lab и модифицированной технологии HSpin-Core+, которые обеспечивают непрерывную мощную работу. Также H-FREE 800 оснащен модулем Wi-Fi, позволяющий пользоваться мобильным приложением Hoover Wizard. Он может проводить подробную статистику, считать калории, потраченные во время уборки, включать функцию родительского контроля и многое другое.

Пылесос поставляется вместе широким спектром аксессуаров Total Care, позволяющие максимально качественно и с удобством производить уборку даже в самых труднодоступных местах. В комплект входят следующие щетки: интегрированная щелевая насадка, щелевая и пылевая насадка 2-в-1, большая мебельная и пылевая насадка 2-в-1, щётка для удаления шерсти животных, насадка для радиаторов, щётка для глубокой очистки, насадка для уборки высотных поверхностей, удлинённая гибкая щелевая насадка.

Флагманские стиральные машины AXI

На той же выставке IFA 2018 была представлена флагманская линейка стиральных машин Hoover AXI. Все они оснащены голосовым помощником, системой автоматического дозирования моющих средств и высшим классом энергоэффективности. Благодаря тихому инверторному мотору и точной системе автоматического дозирования моющих средств CARE DOSE, каждая стирка выходит качественной. Более того, стиральная машина может дать рекомендации по оптимальному режиму строки, в зависимости от типа белья и ее загрязненности.

Стиральные машины серии AXI оснащены Wi-Fi и поддерживают работу с тем же мобильные приложением Hoover Wizard. С помощью него можно дистанционно следить и управлять всем циклом стирки, а также пользоваться голосовым помощником.