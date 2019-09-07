Candy Rapid'O, новые Candy SmartPro и духовые шкафы с Wi-Fi на IFA 2019

2019-09-07, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Candy FCP815X; [26]
По настоящему "умный" дом должен уметь не только включать и выключать лампочки, но и облегчать выполнение рядовых и повседневных задач. Это нельзя будет сделать без бытовой техники, неудивительно что последние несколько лет ключевые производители уделяют этой теме повышенное внимание.

Так, на IFA 2019 компания Candy представила целую ряд новых моделей с поддержкой управления с помощью Wi-Fi и интеграцией с голосовыми помощниками Alexa и Google Assistant. Предлагаем рассмотреть наиболее интересные из них.

Candy Rapid'O

Новая серия стиральных и сушильных машин Candy Rapid'O призвана облегчить рутинную стирку белья. В нее входят модели с разным объемом загрузки от узкопрофильных до версий с объемом загрузки до 14 килограмм и комбинации 9+6.

Вероятнее всего мы могли видеть обзор Candy Bianca, в которой использовался встроенный голосовой помощник и приложение simply-Fi. Тут же появилась возможность подобрать оптимальный режим просто сделав снимок белья камерой своего смартфона.

Но и не ограничены возможности ручного управления. Барабан управления предлагает сразу 9 быстрых программ для стиральной машины и 7 для сушильной. Столько не предлагает ни один из конкурентов, проверенно!

Дополнительно можно будет составить собственные и отредактировать имеющиеся под свои задачи и предпочтения. В завершение отметим высокий класс энергоэффективности для комбинированной сушильной и стиральной машины, а также отдельной сушильной машины.

Candy SmartPro

Модуль Wi-Fi перестал быть доступным только в старших моделях. Серия Candy SmartPro также получила связку из Wi-Fi и Bluetooth. Предложив дистанционное управление с экрана смартфона.

На стенде компании были представлены сушильные и стиральные машины этой серии в узкопрофильном варианте. Заметно упрощён процесс первого сопряжения, вместо NFC используется Bluetooth.

Candy FCP815X и FCP825XL

Мы уже писали о выходе на российском рынке духовых шкафов Candy FCP815X и FCP825XL с поддержкой simply-Fi и беспроводного подключения с помощью Bluetooth. Как и в случае со стиральными машинами, они могут управляться с помощью голосовых помощников Google и Alexa.

На старте предлагается 200 программ, разработанных специально под эти модели. Выбрав любую из них будут использоваться готовые настройки и режимы работы. Для удобства навигации они сортируются в приложении. Также сам пользователь сможет составить собственные варианты.

Выполнены в дизайне TIMELESS. Фронтальная панель из нержавеющей стали, устойчивой к появлению царапин и загрязнению пальцев. В верхней зоне набор сенсорных кнопок и информативный дисплей.


Комментарии и отзывы Candy FCP815X
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