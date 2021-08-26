Candy «Сфотографируй и сделай: новый уровень управления домашней техникой»

Миланская неделя дизайна – это уникальное время для демонстрации возможностей индустрии. Тех возможностей, которые простым и интуитивным способом ответят на самые актуальные потребности общества. Candy уже более 75 лет внимательно изучает запросы потребителей и год за годом предлагает умные и доступные продукты и решения с неповторимым итальянским стилем.

Концепция «Сфотографируй и сделай: новый уровень управления домашней техникой» будет представлена в выставочном пространстве Superstudio Più с 4 по 10 сентября. Посетители узнают о том, что двигает и вдохновляет Candy больше всего: возможность подключения техники к мобильным устройствам. Неразрывная связь, не ограничивающаяся одним дистанционным управлением, представляет собой реальное переосмысление взаимодействия пользователя с техникой через приложение, которое всегда под рукой.

Реализация концепции «Сфотографируй и сделай» призвана помочь пользователю справляться с ежедневной рутиной интуитивно простым, увлекательным и интерактивным способом. Благодаря технологии распознавания изображений можно с легкостью постирать одежду (функция Snap&Wash - «Сфотографируй и стирай»), помыть посуду (функция Snap&Wash - «Сфотографируй и мой»), высушить белье (функция Snap&Dry - «Сфотографируй и высуши»), сохранить полезные свойства еды (функция Snap&Cool - «Сфотографируй и охлади»), приготовить различные блюда (функция Snap&Cook - «Сфотографируй и приготовь») и даже выбрать подходящее вино (функция Snap&Wine - «Сфотографируй и выбери вино»).

Все, что вам для этого понадобится – это смартфон с установленным на него приложением hOn и подключенная к нему бытовая техника Candy. Чтобы выбрать правильное решение для вашего запроса, вам нужно просто сфотографировать, например, ваше бельё (для функции Snap&Wash - «Сфотографируй и стирай») или продукты (для функции Snap&Cool - «Сфотографируй и охлади»). Далее виртуальный ассистент даст вам все необходимые рекомендации по управлению бытовой техникой.

“Идеи нестандартных, интуитивных и проверенных опытным путем решений, всегда представляемых на Миланской неделе дизайна, очень созвучны с философией, согласно которой Candy всегда разрабатывала продукты и решения”, - говорит Микаэла Маркон, бренд - менеджер Candy. “В демозоне, открытой для публики, у каждого посетителя будет возможность попробовать концепцию ”Сфотографируй и сделай" в деле, прочувствовать, как благодаря подключению техники к мобильным устройствам, искусственному интеллекту и распознаванию изображений, происходит трансформация и новая интерпретация нашего стиля жизни. Candy делает жизнь проще и предоставляет пользователям больше свободного времени".