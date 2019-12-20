Candy представила посудомоечные серии Brava машины в России

Если вы большой фанат качественной бытовой техники, то у нас для вас хорошие новости — с сегодняшнего дня российским покупателям стали доступны две отличные стильные полноразмерные посудомоечные машины Candy серии Brava, которые вполне легко удовлетворят все ваши запросы. Базовая модель под названием CDPN 1L390PW-08 предназначена для тринадцати комплектов посуды и пять программ мойки, а модель CDPN 1D640PW-08 может похвастаться более широким функционалом на целых шестнадцать комплектов и девять программ работы. Устройства выглядят очень привлекательно и классно, по ним сразу видно, что продукт, качественный, солидный и стоит своих денег. Обязательно советуем обратить внимание — это отличный подарок на Новый год.