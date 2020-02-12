Candy представила посудомоечную машину с дистанционным управлением

Компания Candy является одним из лидеров среди производителей бытовой техники. Присоединившись к Haier Group, Candy представила посудомоечные машины серии BRAVA.

Семейство Candy BRAVA представлена моделью CDIN 1L380PB-07 с двумя корзинами, которая вмещает 13 комплектов посуды.

Еще три модели пополнили семейство BRAVA, их серийные номера 3D632PB-07, CDIN 1D632PB-07, CDIN 1D672PB-07. Они обеспечивают мойку 16 комплектов посуды. Посудомоечные машины семейства BRAVA моют и высушивают посуду за 39 минут, благодаря классу А. Новинки обладают функцией Addish, она позволит добавить посуду в мойку при запущенном цикле. Управлять посудомоечной машиной можно дистанционно, так как техника оснащена Wi-Fi модулем.

Candy BRAVA работают очень тихо, благодаря бесколлекторному двигателю Super Silent. Потребление воды в стандартном цикле не превышает 10 л. Посудомоечные машины серии BRAVA производятся в Турции и появятся в продаже в этом месяце.