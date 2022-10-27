Candy представила в России микроволновые печи Timeless…

Мощность тоже варьируется между 700 и 900 Вт, но главное, конечно, это дизайн. Candy Timeless, пожалуй, можно назвать линейкой самых привлекательных и лаконичных микроволновых печей, которые благодаря универсальному языку дизайна легко вписываются в различные дизайны интерьера. И, конечно, производитель активно работает над технологичностью своих продуктов, так что данные микроволновые печи могут похвастаться внушительным набором различных автоматических программ для разогрева и приготовления пищи, плюс есть дополнительный контент, доступный через мобильное приложение hOn. Для тех, кто хочет быстро и без проблем получать вкусные блюда, это действительно важное событие — теперь на российском рынке будет на одного сильного игрока больше.