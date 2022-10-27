Candy представила в России микроволновые печи Timeless

Сегодня подразделение компании Haier Europe, которое отвечает за развитие известного бренда Candy на территории России, объявило об официальном старте продаж микроволновых печей из линейки Timeless. Новинки могут похвастаться весьма внушительным выбором моделей на любой вкус и цвет — например, есть варианты с механическими и электронными элементами управления, которые позволяют подобрать пользователю именно то, что ему нравится больше всего. Кому-то больше нравится цифровой вариант взаимодействия, а кто-то предпочитает старые-добрые механические контроллеры. При этом модельный ряд включает модели с объёмом 20 и 23 литра, так что можно подобрать оптимальный формат для большой семьи или, например, небольшой кухни в студии.

Мощность тоже варьируется между 700 и 900 Вт, но главное, конечно, это дизайн. Candy Timeless, пожалуй, можно назвать линейкой самых привлекательных и лаконичных микроволновых печей, которые благодаря универсальному языку дизайна легко вписываются в различные дизайны интерьера. И, конечно, производитель активно работает над технологичностью своих продуктов, так что данные микроволновые печи могут похвастаться внушительным набором различных автоматических программ для разогрева и приготовления пищи, плюс есть дополнительный контент, доступный через мобильное приложение hOn. Для тех, кто хочет быстро и без проблем получать вкусные блюда, это действительно важное событие — теперь на российском рынке будет на одного сильного игрока больше.