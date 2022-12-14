Candy представила в России стильные духовые шкафы

Дочернее подразделение компании Haier Europe, которое отвечает за развитие бренда бытовой техники Candy на территории России, официально объявило о старте продаж новейшей серии духовых шкафов под названием Saga. Данный модельный ряд состоит сразу из шести моделей, которые отличаются друг от друга как набором возможностей, так и цветовым оформлением и дизайнерскими изысками. При этом все шесть духовых шкафов оборудованы функцией Cook Light, которая позволяет готовить блюда с меньшим количеством жиров, плюс они имеют функцию конвекционного приготовления (жар распределяется равномерно) и паровой очистки AquActiva. Можно с уверенностью заявить, что это одни из самых технологически продвинутых духовых шкафов в мире.

Производитель позаботился о том, чтобы все духовые шкафы из новой линейки были предельно практичными, так что камера для приготовления пищи покрыта специальной пиролитической жаропрочной эмалью, которая очень удобна в эксплуатации. Также в камере обеспечена полноценная циркуляция горячего воздуха, а объём в 70 литров позволяет готовить внушительные блюда с множеством ингредиентов без вреда для качества и вкуса. Настоящая мечта для поклонников домашней пищи, которые хотят получить более здоровую еду и самые современные технологии. Да и наличие шести различных моделей в линейке позволяет потенциальному покупателю подобрать оптимальное решение под любые запросы и, конечно же, финансовые возможности потребителя.
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