Candy расширяет ассортимент встраиваемых стиральных и стирально-сушильных машин

Подразделение компании Haier Europe, отвечающее за развитие бренда Candy в России, объявляет о старте продаж новых моделей встраиваемых стиральных и стирально-сушильных машин Candy Smart c полным набором быстрых программ стирки.

Обновленный ассортимент встраиваемой техники Candy включает в себя стиральную машину Candy Smart CBW 49TWM-07 с загрузкой до 9 кг и стирально-сушильную машину Candy Smart CBD 485TWM/1-07 с загрузкой до 8 кг в режиме стирки и до 5 кг в режиме сушки. Обе модели обладают большим дисплеем с сенсорным управлением, имеют глубину 52,5 см, регулируемые по высоте ножки и большой люк диаметром 35 см, расположенный выше обычного для удобной загрузки и выгрузки белья. Новинки оснащены уникальной запатентованной технологией MPS+ (Mix Power System+), которая позволяет стирать одновременно белье любых цветов и типов ткани при наивысшем классе стирки А всего за 59 минут.

Новые модели имеют 8 программ быстрой стирки длительностью от 14 до 59 минут, включая программы стирки смешанных и цветных тканей, гигиенической стирки, а также стирки спортивных вещей и деликатных тканей. Серия Candy Smart обладает широким набором стандартных программ, включая программу стирки шерстяных вещей, а в модели CBD 485TWM/1-07 есть программа сушки шерсти, сертифицированная компанией WOOLMARK. Более того, обе модели оснащены долговечным инверторным мотором, который делает работу машины заметно тише, что в особой степени важно при работе в режиме сушки.

Режим «Гигиеническая/Гигиена+» позволит осуществить максимально эффективную обработку тканей при температуре стирки 60°С, а возможность добавления большего количества полосканий при активации режима AQUAPLUS (Вода+) гарантирует полное вымывание остатков моющего средства. Оба режима отлично подходят для стирки детской одежды или избавления тканей от аллергенов.

Наличие режима ночной стирки (кнопка «Ночь и день») позволяет существенно экономить электричество при запуске стирки ночью. В данном режиме промежуточные отжимы выполняются на пониженных оборотах, и вода сливается бесшумно, что делает эту опцию очень полезной при выполнении стирки в ночное время. Финальный отжим и слив для завершения стирки пользователь включает уже утром. До этого времени ваша одежда будет находиться в чистой воде.

В стирально-сушильной машине CBD 485TWM/1-07 доступны следующие режимы сушки: сушка по времени (120/90/60/30 минут), сушка по остаточной влажности («Очень сухое», «Сушка под утюг», «Сушка на вешалку», а также три специальных режима «Интенсивная сушка», «Бережная сушка», «Сушка шерсти». В случае, когда масса загружаемого белья для стирки не превышает допустимый лимит массы белья для сушки, пользователь может воспользоваться режимом автоматической стирки/сушки, при котором цикл сушки начинается сразу после окончания цикла стирки, при этом качество сушки будет полностью соответствовать выбранным параметрам.

Продажи новинок стартуют в июне по рекомендованной цене от 69990 рублей.

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