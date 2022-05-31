Candy выпускает в России сушильные машины серии Smart Pro

Подразделение компании Haier Europe, отвечающее за развитие бренда Candy в России, объявляет о старте продаж сушильных машин Candy серии Smart Pro c полным набором быстрых программ сушки и возможностью дистанционного управления.

На рынке представлено три модели сушильных машин конденсационного типа семейства Candy Smart Pro: полноразмерная C10DG-07 с белым люком и узкие модели с тепловым насосом CSOE H7A2DE-07 c люком белого цвета и CSOE H7A2TBE-07 с чёрным люком. Полноразмерная модель имеет глубину корпуса 62 см, загрузку до 10 кг и может быть установлена сверху полноразмерных стиральных машин глубиной 54-61 см с помощью установочных комплектов WSK1101 и WSK1110U с выдвижной полкой. Узкие сушильные машины имеют глубину корпуса 47 см, загрузку до 7 кг и могут быть установлены в колонну с узкими стиральными машинами глубиной корпуса 40-46 см. Для установки в колонну используется установочный комплект WSK1102/2RU.

Новые модели оснащены обновлённым двойным ворсовым фильтром с высокой степенью очистки воздуха, который невероятно легко и быстро очищать. Как и стиральные машины данной серии, сушильные машины Smart Pro созданы специально для экономии времени: 7 быстрых программ сушки длительностью от 12 минут позволят высушить необходимые вещи в условиях ограниченного времени. Помимо быстрых программ на панели управления доступен широкий выбор стандартных, включая деликатный режим сушки шерстяных изделий, сертифицированный Woolmark, и четыре автоматические программы сушки по степени влажности.

Сушильные машины серии Smart Pro поддерживают возможность дистанционного управления через унифицированное приложение hOn, в котором доступны дополнительные и специализированные программы сушки, настройка собственных программ, а также рекомендации по уходу за машиной, статистическая информация и система диагностики устройства. Сушильные машины оснащены уникальным контейнером для конденсата в виде лейки – Easy Case, который легко извлечь и вернуть на место, а всю скопившуюся в нём жидкость можно использовать повторно, например, для полива комнатных растений.

Узкие модели оснащены современным экономичным тепловым насосом (Heat Pump), наличие которого позволяет осуществлять сушку белья на более низких температурах, тем самым, не пересушивая и не повреждая его, дольше сохраняя первоначальные свойства ткани. Более того, наличие теплового насоса позволяет экономить на электричестве по сравнению с сушкой белья в гибридных машинах или стандартных сушильных машинах конденсационного типа без теплового насоса.

Продажи сушильных машин серии Smart Pro уже стартовали по рекомендованной розничной цене от 46190 рублей.
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