Candy выпустила газовые варочные поверхности серии Smart, Timeless и Essenza

Candy объявила о старте продаж новых моделей газовых варочных поверхностей из закалённого стекла Smart, Timeless и Essenza.

Candy предлагает несколько вариантов расположения конфорок: стандартная компоновка конфорок «квадрат», с двухрядной (передней или задней) конфоркой в стандартной компоновке «квадрат» и ромбовидное расположение конфорок.

Серия Smart - базовая серия, включающая в себя модели на стекле черного и белого цветов с эргономичными серебристыми ручками.

При производстве новых газовых поверхностей используется прочное закалённое стекло, за которым легко ухаживать. Чугунные решетки равномерно распределяют тепло. В моделях реализован электроподжиг.

Газовые поверхности серии Timeless имеют лаконичный дизайн. Выполнена серия в едином стиле с одноимённой линейкой духовых шкафов.

За безопасность пользователя при эксплуатации устройств отвечают система газ-контроля и система защиты от случайного включения. Наличие функции «Минимальное пламя» позволяет установить минимальный уровень горения без угасания пламени.

Серия Essenza - флагманская серия встраиваемой техники Candy. Отличительной особенностью дизайна данной серии варочных поверхностей является наличие фронтального канта на стеклянной поверхности, а также элегантного обрамления ручек, выполненного в черном цвете.

Газовые варочные поверхности поставляются настроенными под магистральных газ G20. Поверхности могут быть перенастроены для использования сжиженного газа G30 (в баллонах). Форсунки для сжиженного газа входят в комплект поставки.

Новые газовые варочные поверхности Smart, Timeless и Essenza стартуют в продажу в ближайшее время по рекомендованной цене от 15 490 рублей.