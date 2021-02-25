Candy выпустила встраиваемые посудомоечные машины серии Brava шириной 45 см

Candy добавляет в свой ассортимент три встраиваемые посудомоечные машины шириной 45 см серии Brava. Три новые модели: CDIH 1L949-08, CDIH 2L1047-08, CDIH 2D1047-08 оснащены сенсорной панелью управления.

В моделях CDIH 1L949-08 и CDIH 2L1047-08 коммуникация с пользователем происходит благодаря LED-индикации. CDIH 2D1047-08 оснащена цифровым текстовым дисплеем. Все машины имеют функцию отложенного старта, имеют 9 или 10 комплектов посуды и 5 - 7 программ мойки.

Candy Brava отличаются экономичным потреблением воды (9 литров за цикл) и электроэнергией. Кроме того, новые посудомоечные машины имеют оптимальный набор программ мойки для любой степени загрязнения.

Ключевые характеристики

Ширина - 45 см

Загрузка - 9 или 10 комплектов (в зависимости от модели)

Количество программ - 5 и 7 на панели управления (в зависимости от модели)

Количество корзин - 2

Корзинка для столовых приборов - да

Класс энергоэффективности (РФ) - А

Класс мойки - А

Класс сушки - А

Тип двигателя – индукционный

Система AquaStop

Все машины оснащены надежным индукционным двигателем, обеспечивающим экономичность и высокий ресурс работы машины, шлангом с системой AquaStop, защитой от перелива, системой самодиагностики неисправностей.

Старт продаж встраиваемых посудомоечных машин серии Brava шириной 45 см намечен на февраль 2021 года. Рекомендованная рыночная цена от 29 990 рублей.