Candy выпустила встраиваемые посудомоечные машины серии Brava шириной 45 см

В моделях CDIH 1L949-08 и CDIH 2L1047-08 коммуникация с пользователем происходит благодаря LED-индикации. CDIH 2D1047-08 оснащена цифровым текстовым дисплеем. Все машины имеют функцию отложенного старта, имеют 9 или 10 комплектов посуды и 5 - 7 программ мойки.
Candy Brava отличаются экономичным потреблением воды (9 литров за цикл) и электроэнергией. Кроме того, новые посудомоечные машины имеют оптимальный набор программ мойки для любой степени загрязнения.
Все машины оснащены надежным индукционным двигателем, обеспечивающим экономичность и высокий ресурс работы машины, шлангом с системой AquaStop, защитой от перелива, системой самодиагностики неисправностей.
Ключевые характеристики
- Ширина - 45 см
- Загрузка - 9 или 10 комплектов (в зависимости от модели)
- Количество программ - 5 и 7 на панели управления (в зависимости от модели)
- Количество корзин - 2
- Корзинка для столовых приборов - да
- Класс энергоэффективности (РФ) - А
- Класс мойки - А
- Класс сушки - А
- Тип двигателя – индукционный
- Система AquaStop
Старт продаж встраиваемых посудомоечных машин серии Brava шириной 45 см намечен на февраль 2021 года. Рекомендованная рыночная цена от 29 990 рублей.