Canon EOS 4000D слили в сеть

В сети появилась информация о новом фотоаппарате Canon EOS 4000D, который компания вскоре планирует выпустить в продажу. Стоимость камеры составляет 380 евро, в комплекте идет объектив 18-55, который вполне подойдет для начинающего фотографа. Камеру уже окрестили лучшим вариантом для аматора, ведь это адекватная стоимость при хороших характеристиках и возможностях продукта. Если вы давно хотели себе зеркальный фотоаппарат и думали, что это слишком дорогая покупка, то вот вам вариант за адекватные деньги, который способен открыть двери в мир зеркальных фотоаппаратов. Да, это далеко не профессиональная камера и говорить о том, чтобы снимать на нее шедевры, слишком рано. С другой стороны, есть фотографы, которые и на смартфон неплохо снимают, так что можно попробовать и научиться снимать с этой новинкой.