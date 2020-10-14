Canon EOS M50 Mark II снимает вертикальные видео

На рынке фотоаппаратов уже давно не было кардинальных изменений, которые было бы интересно описывать. Камера Canon EOS M50 Mark II немного меняет ситуацию, предоставляя пользователю возможность снимать вертикальные видео. Это довольно важная фишка для тех пользователей, которые хотят снимать видео для Instagram или TikTok, которые сейчас пользуются невероятной популярностью. Правда, стоит сказать, что популярные блогеры снимают видео на обычные смартфоны и получают вполне себе высокое качество картинки. Ожидаем новостей о стоимости камеры для нашего рынка, но нужно понимать, что доступной камера явно не будет, так как у нее слишком хорошие характеристики, качественный датчик изображения и продвинутые функции съемки видео.