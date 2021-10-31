Canon EOS R1 выйдет во второй половине 2022 года

В сети появилась информация о том, что полнокадровая беззеркальная фотокамера Canon EOS R выйдет в третьем квартале следующего года. Если верить источнику, аппарат получит «некую технологию, которая оставит конкурентов позади» (скорее всего, это глобальный затвор), CMOS-датчик с разрешением 85 Мп, поддержку серийной съемки с полным разрешением 20 к/с и с 21 Мп – 40 к/с, неограниченную длину серии фото, новую систему автофокуса QuadPixel, 15.5 ступеней динамического диапазона, 5-осевую матричную стабилизацию с эффективностью до 9 ступеней экспозиции, 3.5-дюймовый дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 9.33 Мп, яркостью 1280 нит, 10-битным цветом и кадровой частотой 120 Гц, ЭВИ разрешением 9.44 Мп и кадровой частотой 120 Гц, а также ориентировочный ценник в 8500 долларов.

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