Canon EOS R5 и R6 будут записывать ProRes

Компания Atomos официально высказалась о новых полнокадровых беззеркальных камерах Canon, которые были представлены на прошлой неделе. Утверждается, что перегрев в Canon EOS R5 и R6 можно будет обойти при помощи внешних рекордерев-мониторов компании. Официально гарантирована совместимость с моделями Atomos Ninja V, Shogun 7 и Sumo19. Таким образом, Canon EOS R5 и R6 с подключенным внешним рекордером через HDMI смогут записывать видео 4K 10-bit 4:2:2 Apple ProRes или Avid DNx на SSD. Напомним, что заточенные под видеосъемку камеры Canon EOS R5 и R6 оценены в 3900 и 2500 долларов соответственно. Первая появится в продаже уже в конце этого месяца, а вторую придется подождать до августа.