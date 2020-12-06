Canon EOS R5s получит технологию смещения пикселей

Сетевые источники поделились подробностями о полнокадровой беззеркальной камере Canon EOS R5s, выход которой ожидается в первой половине следующего года. Во-первых, источник подтверждает предыдущий слух о новом 90-Мп датчике изображения. А во-вторых, камере прочат новую технологию смещения пикселей, благодаря которой можно будет делать фото разрешением 300 Мп.

Что до остальных характеристик, то они будут унаследованы от модели Canon EOS R5. То есть, возможность записывать видео в разрешении 8K, электронный видоискатель с увеличением 0,76x и разрешением 5,76 Мп, подвижный экран 2,1 Мп, разъем USB Type-C с портом USB 3.2 Gen2, слоты CFexpress и SD, система автофокусировки Dial Pixel AF с 1053 точками и т.д.