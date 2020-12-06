Canon EOS R5s получит технологию смещения пикселей

Что до остальных характеристик, то они будут унаследованы от модели Canon EOS R5. То есть, возможность записывать видео в разрешении 8K, электронный видоискатель с увеличением 0,76x и разрешением 5,76 Мп, подвижный экран 2,1 Мп, разъем USB Type-C с портом USB 3.2 Gen2, слоты CFexpress и SD, система автофокусировки Dial Pixel AF с 1053 точками и т.д.
Сетевые источники поделились подробностями о полнокадровой беззеркальной камере Canon EOS R5s, выход которой ожидается в первой половине следующего года. Во-первых, источник подтверждает предыдущий слух о новом 90-Мп датчике изображения. А во-вторых, камере прочат новую технологию смещения пикселей, благодаря которой можно будет делать фото разрешением 300 Мп.