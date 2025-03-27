Canon представила доступный фотоаппарат EOS R50 V

Сегодня компания Canon официально представила обновлённую версию своей камеры EOS R50 с улучшенными возможностями видеосъёмки, более компактным корпусом и сниженной ценой, частично благодаря отказу от электронного видоискателя. Оригинальная модель, выпущенная в 2023 году, была беззеркальной камерой начального уровня с поддержкой 4K-видео до 30 кадров в секунду. Новая EOS R50 V увеличивает частоту кадров до 60 FPS и заимствует некоторые функции у ориентированной на видео камеры PowerShot V1, которую Canon представила в феврале. Приятная новость в том, что камера EOS R50 V поступит в продажу в апреле по цене в 650 долларов, тогда как предшественник стоил 680 долларов. Также будет доступен комплект за 850 долларов, в который входит новый объектив Canon RF-S 14-30 мм f/4-6.3 с оптической стабилизацией и моторизованным зумом, управление которым осуществляется с помощью кольца, а не кнопки или рычага.

По словам Canon, использование кольца позволяет плавно регулировать масштабирование как в портретном, так и в ландшафтном режимах, а также при съёмке селфи-видео. Ещё EOS R50 V оснащена тем же 24,2-мегапиксельным APS-C CMOS сенсором, что и оригинальная модель, и использует систему автофокуса Dual Pixel AF II. В новой модели появились дополнительные режимы видеозаписи, включая возможность выбора замедленного или ускоренного затвора в зависимости от типа движения в кадре. Также предусмотрен режим с электронной стабилизацией изображения для сглаживания съёмки в движении.
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