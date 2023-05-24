Canon представила фотоаппарат EOS R100

Линейка беззеркальных камер Canon EOS M уже давно забыта пользователями, но одна из моделей этой серии вскоре будет воскрешена — производитель интегрирует данное решение в линейку камер EOS R. EOS R100 — передовое предложение Canon в области беззеркальных камер APS-C. Она оснащена датчиком с разрешением 24,1 мегапикселя, двойной автофокусировкой с отслеживанием глаз и очень компактным корпусом, а стоимость такой камеры составит 480 долларов в формате «тушки», то есть без объектива. Камера поступит в продажу в июле, она также будет продаваться в комплекте с объективом RF-S 18–45 мм f/4.5-6.3 IS STM за 600 долларов или в комплекте с двумя объективами — этим же объективом и RF-S 55–210 мм f/5-7.1 IS STM (телеобъектив) уже за 830 долларов. Кроме того, вместе с R100 будет выпущен объектив Canon RF 28 мм f/2.8 STM pancake по цене 300 долларов, который совместим как с кропнутыми, так и с полнокадровыми камерами.

На бумаге R100 — почти полная копия когда-то культовой камеры Canon EOS M50 Mark II. Они имеют одинаковый датчик, процессор Digic 8, OLED-видоискатель с разрешением 2,36 миллиона точек и обрезанную 4K-видеосъемку. Однако R100 лишена некоторых ключевых функций, которые обычно ожидаются от любой современной камеры — у неё нет поворотного экрана, стабилизации изображения, веб-трансляции и сенсорного управления. Конечно, на качестве контента это в целом никак не сказывается, но если пользователю важна качественная камера, то стоит посмотреть на более дорогие модели.