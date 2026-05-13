Canon представила фотоаппарат EOS R6 V

Сегодня компания Canon представила новую беззеркальную камеру EOS R6 V с сенсором на 32,5 Мп и поддержкой съёмки 7K-видео. Стоит отметить, что это первая полнокадровая модель EOS с индексом V, который указывает на ориентацию устройства прежде всего на видеосъёмку. В основе новинки лежит EOS R6 Mark III, однако ради более компактного корпуса и активного охлаждения с вентилятором компания отказалась от видоискателя и механического затвора. Полнокадровый сенсор EOS R6 V обеспечивает более 15 ступеней динамического диапазона. Кроме того, камера умеет записывать 7K RAW-видео, а также 4K-видео, полученное из пересэмплированного 7K, с частотой до 60 кадров в секунду. Обычная съёмка 4K-видео без кропа поддерживает до 120 кадров в секунду, а режим 2K — до 180 кадров в секунду.

Кроме того, модель поддерживает съёмку в формате open gate 3:2 с использованием всей площади сенсора, что даёт больше свободы для кадрирования на этапе монтажа. Так как EOS R6 V создавалась в первую очередь для видеографов, камера получила ряд специализированных функций. Среди них — второе крепление для штатива для вертикальной установки, сигнальные индикаторы записи, отдельная кнопка старта записи на передней панели и поворотный дисплей, который можно развернуть к себе для самостоятельной съёмки. Интерфейс при этом автоматически адаптируется под положение экрана. Довольно интересное решение для авторов контента, которые хотят получить видео более высокого качества.