DJI представила Osmo Pocket 4

Сегодня компания DJI официально представила четвёртое поколение своей компактной камеры со стабилизатором изображения, которую выпускают специально для блогеров. В отличие от DJI Osmo Pocket 3, которая вышла ещё в сентябре 2023 года и получила серьёзные обновления вроде 1-дюймового сенсора и увеличенного поворотного экрана, новая DJI Osmo Pocket 4 сохранила знакомую аппаратную основу, но получила расширенные возможности, включая более высокую частоту кадров и встроенную память. Например, DJI Osmo Pocket 4 получила новый 1-дюймовый сенсор, который, по заявлению компании, обеспечивает 14 ступеней динамического диапазона. Это должно улучшить качество съёмки при слабом освещении, а также повысить детализацию в самых тёмных и самых ярких участках кадра.

При повороте 2-дюймового OLED-дисплея в горизонтальное положение теперь появляются две дополнительные кнопки. Одна отвечает за переключение между 1x, 2x и 4x зумом, вторая настраивается под быстрый доступ к выбранным функциям. Ниже расположен новый 5D-аналоговый джойстик, с помощью которого можно развернуть камеру в любую сторону, управлять скоростью движения подвеса в зависимости от силы нажатия или быстро вернуть его в центральное положение. Режим замедленной съёмки теперь поддерживает запись 4K-видео с частотой до 240 кадров в секунду, а разрешение фотографий выросло с 9,4 Мп до 37 Мп благодаря обновлённому алгоритму обработки изображения. При этом стоимость пока что под вопросом.