Дрон DJI Avata 360 оценили в 460 евро

Компания DJI пополнила ассортимент дронов моделью Avata 360, которая основана на двухлинзовой системе с двумя квадратными CMOS-датчиками оптического размера 1/1,1 дюйма. Новинка характеризуется пикселями размером 2,4 мкм, возможностью создания 120-Мп фотографий, записи видео в разрешении 8K HDR при 60 к/с в режиме 360-градусного обзора, режимом съемки с одной камеры, системой передачи O4+ для прямой трансляции в разрешении 1080p со скоростью 60 к/с и дальностью действия до 20 км, всенаправленным обнаружением препятствий, функциями ActiveTrack 360° и Spotlight Free, 42 ГБ встроенной флеш-памяти, поддержкой Wi-Fi 6, временем полета 23 минуты и массой 455 граммов. Цена базового комплекта составляет 460 евро.