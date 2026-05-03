Камеру Sony A7R VI представят 13 мая

Компания Sony объявила, что релиз флагманской полнокадровой камеры A7R VI состоится 13 мая. По предварительным данным, новинку оснастят 67-Мп многослойным сенсором, поддержкой высокой скорости серийной съемки уровня топовой Sony A1 II, записью 10-битного видео 4:2:0 в разрешении 8К при 30 к/с или 4К 120 к/с (оверсемплинг из 6.4К) в режиме Super35, обновленным дизайн корпуса, процессором BIONZ XR2, улучшенной системой стабилизации с эффективностью до 8.5 ступеней компенсации, динамическим диапазоном. Ориентировочная цена камеры составляет 5000 долларов. Также 13 мая ожидается выпуск премиум-объектива Sony 100-400mm F/4.5 G-Master.