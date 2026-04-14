GoPro представила камеры серии Mission 1

Сегодня компания GoPro представила линейку Mission 1 — новое поколение экшн-камер с упором на видеосъёмку. Устройства получили 50 Мп сенсоры формата 1 дюйм и фирменный процессор GP3. Стоимость пока не раскрыта, но запуск пройдёт в два этапа — базовая версия Mission 1 и версия Mission 1 Pro выйдут 28 мая, а флагманская Mission 1 Pro ILS со сменной оптикой ожидается в 3 квартале 2026 года. Базовая Mission 1 способна записывать видео в разрешении до 8K при 30 кадрах в секунду в формате 16:9, а также использовать весь сенсор с соотношением 4:3 с записью до 4K при 120 кадрах в секунду. Замедленная съёмка достигает 240 кадров в секунду при 1080p. Версия Mission 1 Pro расширяет возможности — 8K при 60 кадрах в секунду в 16:9 и 8K при 30 кадрах в секунду в режиме полного сенсора. В slow-motion она поддерживает до 960 кадров в секунду при 1080p. При этом обе модели оснащены несъёмным объективом с эквивалентным фокусным расстоянием 15 мм и диафрагмой f/2.8.

Главной особенностью топовой Mission 1 Pro ILS станет байонет под сменные объективы. Это открывает доступ к сотням объективов от производителей вроде Panasonic и OM Digital, а также другим вариантам через адаптеры. В плане звука предусмотрены четыре встроенных микрофона, запись в 32-битном формате с плавающей точкой, а также поддержка аудио через USB Type-C и Bluetooth 5.3. Для фото доступна съёмка в RAW с разрешением 50 Мп или в 12 Мп JPG в режиме SuperPhoto для более удобного распространения контента в интернете.