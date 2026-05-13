Sony представила фотоаппарат A7R VI

Компания Sony представила новую флагманскую камеру под названием A7R VI. Главной особенностью модели стал многослойный полнокадровый сенсор с разрешением 66,8 Мп и динамическим диапазоном до 16 ступеней. По сравнению с A7R V прирост составил всего около 6 Мп, однако новая архитектура обеспечивает значительно более высокую скорость считывания данных. Это позволяет увеличить скорость серийной съёмки, улучшить работу электронного затвора в бесшумном режиме и заметно расширить видеовозможности камеры. Также появилась OLED-матрица видоискателя на 9,44 миллиона точек, аналогичная той, что используется в A1 II, и подсветка кнопок корпуса.

Рукоятка стала немного крупнее, поскольку внутри теперь размещается аккумулятор повышенной ёмкости. Новый аккумулятор стал важным изменением для пользователей Sony. Камеры Alpha много лет использовали батареи NP-FZ100, и у многих фотографов уже накопилось несколько таких аккумуляторов. Однако A7R VI не поддерживает обратную совместимость. Новый аккумулятор NP-SA100 обеспечивает до 710 снимков на одном заряде, его ёмкость составляет 2670 мАч против 2280 мАч у предыдущей модели, что означает прирост примерно на 17%. Благодаря новому сенсору и процессору Bionz XR2 камера поддерживает серийную съёмку без затемнения видоискателя со скоростью до 30 кадров в секунду. Вместе с этим выросла и цена — Sony A7R VI поступит в продажу в июне по цене 4450 долларов, что на 600 долларов дороже стартовой стоимости A7R V в 2022 году.
