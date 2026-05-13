Sony представила фотоаппарат A7R VI…

Рукоятка стала немного крупнее, поскольку внутри теперь размещается аккумулятор повышенной ёмкости. Новый аккумулятор стал важным изменением для пользователей Sony. Камеры Alpha много лет использовали батареи NP-FZ100, и у многих фотографов уже накопилось несколько таких аккумуляторов. Однако A7R VI не поддерживает обратную совместимость. Новый аккумулятор NP-SA100 обеспечивает до 710 снимков на одном заряде, его ёмкость составляет 2670 мАч против 2280 мАч у предыдущей модели, что означает прирост примерно на 17%. Благодаря новому сенсору и процессору Bionz XR2 камера поддерживает серийную съёмку без затемнения видоискателя со скоростью до 30 кадров в секунду. Вместе с этим выросла и цена — Sony A7R VI поступит в продажу в июне по цене 4450 долларов, что на 600 долларов дороже стартовой стоимости A7R V в 2022 году.