Микрофон DJI Mic Mini 2 получил сменные панели

После выхода Osmo Pocket 4 в начале месяца компания DJI представила новую версию своей самой компактной беспроводной микрофонной системы. DJI Mic Mini 2 не получил большого количества серьёзных обновлений по сравнению с первой моделью, дебютировавшей в ноябре 2024 года, однако теперь устройство оснащено сменной магнитной системой накладок. Благодаря этому пользователи смогут менять внешний вид микрофонов, делая их более заметными или наоборот подбирая под одежду. Стоит отметить, что в базовом наборе предлагаются магнитные накладки цветов Obsidian Black и Glaze White, а ещё 12 ярких вариантов продаются отдельно.

Кроме того, передатчики Mic Mini 2 стали немного крупнее и тяжелее оригинальной модели — прибавка составила 1 грамм, что связано с новой конструкцией для сменных накладок. Тем не менее они всё равно заметно компактнее передатчиков Insta360 Mic Pro, которые получат настраиваемый цветной экран E Ink. Автономность осталась прежней — Mic Mini 2 способен работать до 11,5 часа с отключённым шумоподавлением ANC, а приёмник рассчитан на 10,5 часа работы. Максимальная дистанция беспроводной передачи сигнала также сохранилась и составляет чуть более 400 метров. Функции резервной записи прямо во встроенную память микрофона по-прежнему нет, однако DJI уже тизерит версию Mic Mini 2S с такой возможностью. Её официальный анонс компания обещает провести этим летом, а пока что пользователей привлекают яркими сменными панелями корпуса.