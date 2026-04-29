Микрофон DJI Mic Mini 2 получил сменные панели…

Кроме того, передатчики Mic Mini 2 стали немного крупнее и тяжелее оригинальной модели — прибавка составила 1 грамм, что связано с новой конструкцией для сменных накладок. Тем не менее они всё равно заметно компактнее передатчиков Insta360 Mic Pro, которые получат настраиваемый цветной экран E Ink. Автономность осталась прежней — Mic Mini 2 способен работать до 11,5 часа с отключённым шумоподавлением ANC, а приёмник рассчитан на 10,5 часа работы. Максимальная дистанция беспроводной передачи сигнала также сохранилась и составляет чуть более 400 метров. Функции резервной записи прямо во встроенную память микрофона по-прежнему нет, однако DJI уже тизерит версию Mic Mini 2S с такой возможностью. Её официальный анонс компания обещает провести этим летом, а пока что пользователей привлекают яркими сменными панелями корпуса.