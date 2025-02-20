Canon представила фотоаппарат PowerShot V1

Сегодня компания Canon официально представила новую компактную камеру PowerShot V1, ориентированную на создателей видеоконтента. Новинка оснащена широкоугольным объективом и новым сенсором от компании, плюс устройство оснащено встроенным вентилятором охлаждения, что позволяет записывать видео в 4K/60p более двух часов без перегрева. Анонс PowerShot V1 состоялся перед выставкой CP+, которая пройдет на следующей неделе в Иокогаме, Япония. Canon раскрыла большинство характеристик устройства, но пока ограничилась информацией о доступности. На японском сайте компании камера продаётся примерно за 990 долларов, а старт продаж в Японии, Корее, Гонконге, Китае и Тайване намечен на конец апреля 2025 года.

В основе PowerShot V1 — новый сенсор типа 1.4, который по размеру близок к матрицам Micro Four Thirds, но с немного более широким и низким соотношением сторон 3:2. Камера способна снимать 22,3-мегапиксельные фото со скоростью до 15 кадров в секунду с механическим затвором или до 30 кадров в секунду с электронным. При записи 10-битного видео в 4K/30p используется вся ширина сенсора, но при повышении частоты до 60p применяется кроп 1,4x для снижения нагрузки на процессор и уменьшения нагрева. Сенсор работает в паре с широкоугольным зум-объективом 16-50 мм с диафрагмой f/2.8-4.5 и системой автофокуса Dual Pixel AF II, позаимствованной у EOS R6 Mark II. Также PowerShot V1 поддерживает отслеживание объектов, стабилизацию изображения и автоматическое распознавание людей.
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