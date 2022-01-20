Canon представила камеру EOS R5C с продвинутым охлаждением

Canon анонсировала новую камеру, которая обеспечивает видеосъемку кинематографического уровня в обычной полнокадровой беззеркальной камере. EOS R5C очень похожа на EOS R5, которая, в свою очередь, очень похожа на цифровую зеркальную камеру Canon, но сзади она намного крупнее. Это сделано для того, чтобы приспособить активную систему охлаждения, чтобы она могла снимать в течение длительного времени без перегрева. Сколько? Что ж, Canon говорит, что система охлаждения позволяет R5C снимать до 8K/60 кадров в секунду на неопределенный срок. Это была проблема с R5; рекламировалось, что камера может снимать 8K в течение примерно 20 минут, а позже Canon выпустила обновление прошивки, чтобы решить проблемы с перегревом. R5C также поддерживает запись 8K HDR в форматах HLG и PQ, а также запись 4K/120fps с 10-битным цветом 4:2:2 без кадрирования сенсора.

Как фотокамера, она практически идентична R5, за исключением отсутствия встроенной стабилизации изображения. Полнокадровый сенсор имеет разрешение 45 мегапикселей, и вы можете снимать со скоростью 12 кадров в секунду с механическим затвором или 20 кадров в секунду с электронным затвором. Трехпозиционный переключатель питания камеры позволяет загружать ее в режим фото или видео, при этом функции меню и кнопок изменяются соответствующим образом. EOS R5C будет выпущен в марте по цене 4499 долларов. Это на 600 долларов дороже, чем EOS R5, но в то же время вы почти получаете еще одну отдельную камеру. Для некоторых создателей контента и продюсеров удобство «все в одном» может того стоить.
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