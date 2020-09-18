Canon представила портативный проектор MP250

Компания Canon представила мини портативный проектор MP250.

Canon MP250 - это беспроводной мини-короткофокусный проектор, предназначенный для семей, которые хотят просматривать фильмы дома, для презентаций в небольших офисах, а также для профессионалов, проводящих презентации в дороге. Это не первый опыт компании Canon на рынке мини-проекторов, ранее компания выпустила четыре модели мини-проекторов под брендом Rayo.

При весе всего 407 грамм, проектор имеет встроенную перезаряжаемую батарею емкостью 3100 мАч, которая обеспечивает до двух часов воспроизведения видео даже при полной яркости 250 люмен. Canon MP250 может проецировать изображения на расстояние от 0,5 метра до 3 метров, создавая изображение размером от 16,1 дюйма до 93 дюймов.

Вывод осуществляется в формате WVGA с разрешением экрана 854 x 480 пикселей. Варианты подключения включают HDMI, порт USB-A, MicroSD, Bluetooth и Wi-Fi. Также есть встроенные монофонические динамики. Canon MP250 доступен по рекомендованной розничной цене 514 долларов в интернет- магазине Canon.