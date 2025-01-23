Canon представила сенсор на 410 Мп

Сегодня компания Canon официально представила новый полноформатный CMOS-датчик размером 35 мм с разрешением 410 мегапикселей — это 24592x16704 пикселей, что эквивалентно разрешению 24K — в 12 раз выше, чем 8K, и в 198 раз больше, чем HD. По заявлению Canon, это наибольшее количество пикселей, которое когда-либо было достигнуто в 35-мм полноматричном сенсоре. Однако не стоит ожидать, что он появится в потребительских цифровых камерах — этот сенсор разработан для наблюдения, медицины и других промышленных задач, где требуется экстремальное разрешение, и где высокая стоимость оборудования не является препятствием. Секрет нового датчика кроется в переработанной схеме цепей и новой технологии многослойной подсветки, где сегменты пикселей и обработки сигналов размещены слоями.

Canon утверждает, что скорость считывания сенсора достигает 3280 мегапикселей в секунду, что позволяет снимать изображения в полном разрешении со скоростью до восьми кадров в секунду. Компания также разработала монохромный вариант сенсора с функцией объединения четырёх пикселей в один, что улучшает чувствительность в условиях низкой освещённости. Хотя это уменьшает общее разрешение, монохромная версия способна снимать видео с разрешением в 100 мегапикселей при частоте 24 кадра в секунду. Правда, цену нового сенсора не раскрывают даже приблизительно, так что сейчас оценивать возможности свежего датчика проблематично. Стоит подождать первых серийных моделей.
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