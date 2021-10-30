Canon представила умную камеру PowerShot PX

Canon представила PowerShot PX — стационарную камеру, которая использует распознавание лиц и автоматический поиск объекта для автоматической съемки 11,7-мегапиксельных изображений или видео 1080p 60 FPS. Новинка основана на базе PowerShot Pick, экспериментальной фотокамере, созданной за счет средств краудфандинга, которая была выпущена только в Японии. PowerShot PX имеет функцию панорамирования и наклона (340 градусов по горизонтали и 110 градусов по вертикали) и диапазон фокусных расстояний 19-57 мм (эквивалент 35 мм). Идея в том, что вы можете разместить его в стратегическом месте, например, на столе во время семейного пикника. Затем камера может сканировать сцену, находить лица людей и автоматически определять лучший момент для съемки фотографии.

«Лучшие фотографии - это не всегда улыбки… PowerShot PX позволяет запечатлеть огромное количество взглядов и драгоценных реакций, которые вы, возможно, не сможете запечатлеть», — пишет Canon. По словам Canon, новинка может кадрировать объекты «разумно, чтобы запечатлеть естественные выражения и реакции». Вы также можете установить приоритеты для определенных лиц, например, если это чей-то день рождения. Теоретически это позволит вам наслаждаться вечеринкой без необходимости отрываться и фотографировать, зная, что это будет происходить автоматически. Вы также можете захватывать фотографии вручную с помощью приложения или голосового управления. Правда, стоит такая камера 585 долларов.
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