Canon представила в России беззеркальную фотокамеру EOS R3 и новые принтеры с высоким разрешением

Компания Canon, ведущий поставщик цифровых камер и принтеров для бизнеса и дома, провела мероприятие для журналистов, на котором представила новую модель камеры для фотожурналистов и возможности профессиональных принтеров.

В фокусе мероприятия оказалась камера Canon EOS R3 для спортивной и репортажной съемки, которая сочетает традиционный дизайн EOS-1 с передовыми возможностями системы EOS R. Модель EOS R3 разработана с учетом профессиональных требований фотожурналистов и спортивных фотографов. Разработчики EOS R3 внесли более 100 улучшений по сравнению с другими зеркальными и беззеркальными моделями Canon: инновационный датчик 24,1 Мпикс, электронный затвор со скоростью до 30 кадров в секунду и следящая автофокусировка в формате RAW делают камеру быстрой и отзывчивой в работе, что особенно важно для съемки спортивных мероприятий и фоторепортажей. Впервые электронный затвор камеры можно использовать как со вспышками Canon, так и с моделями других производителей. Гости мероприятия смогли оценить достоинства EOS R3 и возможности скоростной съемки движущихся объектов во время выступления профессиональных фигуристов.

В заключение Canon продемонстрировала гостям возможности профессиональных принтеров PIXMA PRO-200 и imagePROGRAF PRO-1000, которые используют 11 и 8 цветов соответственно. Принтеры оснащены системой Optimum Image Generating на базе процессора L-COA PRO, которая анализирует цвета изображения и безошибочно подбирает сочетания и объем чернил для максимально реалистичной печати.

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