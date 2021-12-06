Canon предупредила о задержках поставок камеры EOS R3

Глобальная нехватка комплектующих сильно затронула отрасль фототехники, из-за чего многие производители вынуждены откладывать поставки или вовсе прекращать производство некоторых устройств. Например, сегодня компания Canon объявила, что поставки топовой беззеркальной камеры Canon EOS R3 могут задержаться сроком вплоть до шести месяцев.

Напомним, что оцененная в 6 тысяч долларов Canon EOS R3 была представлена почти три месяца назад. Камера оснащается многослойной CMOS-матрицей разрешением 24 Мп, электронным затвором 30 кадров в секунду (14-битный RAW), электронным видоискателем с разрешением 5,69 млн точек и автофокусировкой по глазам, матричной стабилизацией, электронным затвором с синхронизацией вспышки до 1/180, системой автофокусировки Dual Pixel AF с 1053 точками и улучшенным распознаванием объекта, работающей при диапазоне до -7,5 EV (с учетом объектива F1.2), диапазоном светочувствительности ISO от 100 до 102400, слотами для карт памяти CFexpress Type B и UHS-II SD, записью видео DCI, 6K до 60к/с или UHD 4K до 120к/с с передискретизацией до 60к/с, а также записью видео в RAW или 10-битным захватом видео C-Log3.