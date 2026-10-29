Объектив Nikon Nikkor Z 120–300mm f/2.8 TC VR S оценен в $14000

Компания Nikon пополнила ассортимент флагманским телезум-объективов моделью Nikkor Z 120–300mm f/2.8 TC VR S для байонета Z, которая предназначена для съемки спортивных репортажей и съемки дикой природы. Главной фишкой новинки стал встроенный телеконвертер 1,4×, который рычажком на корпусе мгновенно превращает базовый диапазон 120–300 мм со светосилой f/2,8 в фокусные расстояния 168–420 мм с диафрагмой f/4. При этом инженерам удалось облегчить конструкцию до 2735 граммов — это на полкилограмма легче зеркального предшественника, несмотря на интеграцию дополнительного оптического блока.

Оптическая схема впечатляет: 30 элементов в 24 группах с использованием ED, Super ED, флюоритового, асферического и преломляющего SR-элемента, а диафрагма получила 9 скругленных лепестков. За подавление бликов от мощных прожекторов отвечают фирменные покрытия ARNEO и наноструктурное Meso Amorphous Coat. В связке с совместимыми беззеркалками система Synchro VR компенсирует до 6,5 ступени экспозиции, а за мгновенное наведение на резкость отвечает мотор Silky Swift VCM с внутренней фокусировкой. Минимальная дистанция наведения составляет от 0,98 до 2 метров при максимальном масштабе 0,25×.

Габариты объектива составляют 353,5 мм в длину при диаметре 128 мм. Он поддерживает передние фильтры диаметром 112 мм и вставные фильтры на 46 мм, а комплектная штативная лапка сразу совместима с профилем Arca-Swiss. В продажу новинка поступит в середине ноября по цене 14000 долларов.