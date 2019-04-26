Canon привезла новые продукты в Россию. Все от фотопринтеров до видеокамер

22 апреля в Москве прошла презентация весенней коллекции Canon, в рамках которой были показаны все новые устройства чей релиз намечен на ближайшее время. В этот раз были представлены: компактная камера Canon RP; зеркальная камера Canon 250d; видеокамеры XA55, XA50 и XA40; карманный фотопринтер Canon Zoemini; принтер PIXMA TS704 и другие. В этом репортаже мы пробежимся по всем наиболее интересным, по нашему мнению, продуктам.

Самая легкая зеркальная камера с поворотным дисплеем Canon 250d

Зеркальная камера Canon 250d была создана специально для тех, кто только начинает открывать для себя мир зеркальных камер со сменной оптикой. Она получила очень легкий корпус весом 449 граммов (вместе с аккумулятором и картой памяти), который будет доступен в трех цветах: черный, белый и серебряный. Также 250d оснастили матрицей типа APS-C с разрешением 24,1 Мпикс и последним процессором digic 8 с поддержкой технологии автофокуса Dual Pixel CMOS AF и возможностью записи видео в 4K.

Легкие видеокамеры XA55, XA50 и XA40

Новые легкие видеокамеры XA55, XA50 и XA40 нацелены на профессиональных операторов, которые занимаются новостной, корпоративной и документальной видеосъемкой. Все модели получили возможность съемки в формате FullHD за счет обработки HD-данных с избыточной дискретизацией. Модели XA55 и XA50 являются видеокамерами стандарта 4K UHD с 1-дюймовым датчиком с поддержкой технологии автофокусировки Dual Pixel CMOS AF и 15-кратным оптическим зумом. Также XA55 имеет разъемы 3G-SDI. Старшая модель XA40 представляет собой ультракомпактную видеокамеру с возможностью записи видео в разрешении 4K UHD, датчиком формата 1/2,3 дюйма и 20-кратным оптическим зумом.

Камеры для моментальной печати Canon Zoemini и Zoemini S

Canon Zoemini и Canon Zoemini S — это компактные камеры моментальной печати, которые способны сразу распечатывать снимки на фотобумаге Zink формата 5 x 7,5 см. Модель Zoemini имеет разрешение 5 мегапикселей и будет продавать в пяти цветах. Zoemini S уже более продвинутая и оснащена камерным модулем на 8 мегапикселей с зеркальцем на передней панели, кольцевой вспышкой и функцией удаленного спуска затвора.

Принтер PIXMA TS704

PIXMA TS704 — это самый компактный принтер среди серии PIXMA TS. Он отлично подойдет как для домашнего, так и для офичного использования, ведь он способен распечатывать документы в отличном качестве с низкой себестоимостью. Устройство оснащено системой двусторонней подачи бумаги на 350 листов, а также поддерживает работу с такими умными помощниками, как Amazon Alexa и Google Home. Также TS704 способен работать с различными типами бумаги.