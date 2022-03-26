Canon признала брак в камерах Canon EOS R5c

Австралийское подразделение Canon объявило об отзыве какого-то количества камер Canon EOS R5c из-за производственного брака. Отмечается, что проблема касается некорректной работой автоматической фокусировки, периодически терявшей объект съемки. Количество бракованных камер не раскрывается, но Canon просит вернуть EOS R5c в магазин всех, кто приобрел её до 21 марта 2022 года и столкнулся с вышеназванной проблемой.

Напомним, что оцененная в 4500 долларов EOS R5 C стала первой камерой из семейства Cinema EOS с возможностью записи видео в 8K RAW при 30 к/с. При подключении внешнего источника питания можно снимать при 60 к/с.