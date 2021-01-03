Canon работает над собственным стабилизатором и камерой

Canon объявила о том, что ведет разработки нового стабилизатора и камерой, который похож на модель DJI Osmo Pro. Новый патент компании, показывает нам большой экран для просмотра и два джойстиками для управления стабилизатором. Чертеж демонстрирует дизайн и внешние характеристики, размеры и варианты положения камеры.

Устройство, как ожидается будет иметь двухосный карданный шарнир. На эскизах видны крепления для аксессуаров. Подвесом можно будет управлять с помощью двух джойстиков и сенсорного дисплея. Также мы видим большую кнопку для камеры. Canon на данный момент, ни как не прокомментировала это информацию.
Комментарии и отзывы Canon
Обзоры:
Лучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D KitЛучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D Kit
Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)
Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)
Новости:
Представлены новые кинообъективы Xelmus Apollo

Компания Xelmus пополнила ассортимент анаморфотных кинообъективов моделями Apollo 50mm T1.7, Apollo 75mm ...
Объектив TTartisan 50mm f/1.2 оценен в $100

Компания TTartisan пополнила ассортимент мануальных объективов моделью 50mm f/1,2, которая предназначена ...
Камера Leica SL2-S оценена 380 тысяч рублей

Компания Leica пополнила ассортимент полнокадровых камер моделью Leica SL2-S, которая, по словам производ...
Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6
Обзор Samsung 970 EVO 1000 GB (MZ-V7E1T0BW). Быстрый и горячий M.2 дискОбзор Samsung 970 EVO 1000 GB (MZ-V7E1T0BW). Быстрый и горячий M.2 диск
Обзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розетокОбзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розеток
Обзор Playme CVD-20. УФ-стерилизатор с Qi-зарядкой 10 ВтОбзор Playme CVD-20. УФ-стерилизатор с Qi-зарядкой 10 Вт
Обзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройстваОбзор Samsung Wireless Charger Trio. Порядочная беспроводная зарядка для трех устройства
Официально - запуск HUAWEI Mate40 - 22 о...
Официально - запуск HUAWEI Mate40 - 22 оHuawei наконец-то объявила дату запуска своих следующих смартфонов серии Mate, получивших название серии ...
Новые телевизоры OPPO поставляются с ужа...
Новые телевизоры OPPO поставляются с ужаOPPO совершила набег на рынок смарт-ТВ, выпустив в Китае телевизоры OPPO TV R1 и OPPO TV S1. Последний - ...
ARCTIC выпустила кулер для процессора Al...
ARCTIC выпустила кулер для процессора AlARCTIC Alpine 23 - это новый процессорный кулер с улучшенной системой монтажа. Он совместим с разъемом AM...
OnePlus Warp Charge 65 Power Adapter поп...
OnePlus Warp Charge 65 Power Adapter попВ последнее время многие пользователи стали активнее обращать внимание на различные зарядные станции, кот...
4 причины купить паровой шкаф для дома. ...
4 причины купить паровой шкаф для дома. Благодаря технологическим достижениям сегодня мы можем с легкостью готовить ресторанные блюда на своей ку...
Корпус Zalman N4 получил шесть вентилято...
Корпус Zalman N4 получил шесть вентилятоКомпания Zalman пополнила ассортимент корпусов моделью N4, которая ориентирована на создание игровой сист...
iPhone 12 Pro оказался самым популярным ...
iPhone 12 Pro оказался самым популярным Аналитик JP Morgan Chase Самик Чаттерджи сообщил о том, что все больше покупателей предпочитают iPhone 12...
Amazfit Bip U Pro получил сертификат Bl...
Amazfit Bip U Pro получил сертификат BlAmazfit Bip U Pro был внесен в базу данных Bluetooth SIG 30 октября, и сертификат показывает, что часы им...
Утечка инженерной машины Nokia 9...
Утечка инженерной машины Nokia 9Nokia возродилась под управлением HMD Global, выпустив несколько смартфонов и сосредоточившись на безопас...
Обзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очис...
Обзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очисЗа последнее время заметно возрос интерес к поддержанию чистоты воздуха. Касается это не только пыли, но ...
Карта Yeston Radeon RX 6800 XT Sakura Ed...
Карта Yeston Radeon RX 6800 XT Sakura EdСетевые источники сообщили о скором выходе видеокарты Yeston Radeon RX 6800 XT Sakura Edition, которая си...
И все-таки OnePlus Nord N100 получил 90-...
И все-таки OnePlus Nord N100 получил 90-Во время презентации своего самого доступного смартфона Nord N100 компания OnePlus объявила, что аппарат ...
Обзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USBОбзор Kingston DataTraveler Duo 64GB (DTDE/64GB). Недорогой накопитель с двумя разъемами USB
Обзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой весаОбзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой веса
Тест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартамиТест Cyberpunk 2077 в 4K с актуальными видеокартами
Обзор REMEZair RMA-201. Стационарный очиститель - обеззараживательОбзор REMEZair RMA-201. Стационарный очиститель - обеззараживатель
Обзор DEEPCOOL MACUBE 110 White. Лучший Mini-Tower корпус до 5000Обзор DEEPCOOL MACUBE 110 White. Лучший Mini-Tower корпус до 5000
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor