Canon работает над собственным стабилизатором и камерой

Canon объявила о том, что ведет разработки нового стабилизатора и камерой, который похож на модель DJI Osmo Pro. Новый патент компании, показывает нам большой экран для просмотра и два джойстиками для управления стабилизатором. Чертеж демонстрирует дизайн и внешние характеристики, размеры и варианты положения камеры.

Устройство, как ожидается будет иметь двухосный карданный шарнир. На эскизах видны крепления для аксессуаров. Подвесом можно будет управлять с помощью двух джойстиков и сенсорного дисплея. Также мы видим большую кнопку для камеры. Canon на данный момент, ни как не прокомментировала это информацию.