Canon тестирует две полнокадровые беззеркальные камеры

В начале этого месяца в сети появились слухи о том, что компания Canon создала прототип беззеркальной камеры с полнокадровым сенсором. Согласно новым данным, японский производитель зарегистрировал для тестов ряд новых камер, в который вошли сразу две полнокадровые беззеркальные модели. Сообщается о некой камере K424 с разрешением 6720:4480 пикселей, а также поддержкой Wi-Fi и Bluetooth. Такие же характеристики приписываются модели с индексом K433. Также в список вошли зеркальные камеры K436, K437, EC 811 и компактные модели EC801, EC804 и EC 805. Все изделия получили интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth.