Canon выпускает EOS 90D, новую 32-мегапиксельную фотокамеру

EOS 90D - новейшая камера Canon с КМОП-сенсором APS-C. Способная снимать на 32.5MP и записывать на 4K / 30p или Full HD / 120p. Это устройство обеспечивает в 1,6 раз большее фокусное расстояние, чем на полнокадровой камере. Также 90D оснащен процессором изображения DIGIC 8 и непрерывной съемкой 11 кадров в секунду.

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Двойная пиксельная автофокусировка (AF) Canon EOS 90D позволяет генерировать 45 точек автофокусировки перекрестного типа. Высокая чувствительность ISO увеличивается от 100 до 25600 - или 51200 в некоторых случаях, и его диапазон может достигать -3EV. Это позволяет камере использовать автофокусировку даже при лунном освещении. Им можно управлять с помощью 3-дюймового сенсорного экрана Clear View LCD II с разрешением 1,04 миллиона точек.Canon EOS 90D, будет выпущен для продажи в сентябре 2019 года. Стоимость 1199 долларов США.