Canon выпускает EOS 90D, новую 32-мегапиксельную фотокамеру

2019-09-01, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - EOS 90D; [65]
EOS 90D - новейшая камера Canon с КМОП-сенсором APS-C. Способная снимать на 32.5MP и записывать на 4K / 30p или Full HD / 120p. Это устройство обеспечивает в 1,6 раз большее фокусное расстояние, чем на полнокадровой камере. Также 90D оснащен процессором изображения DIGIC 8 и непрерывной съемкой 11 кадров в секунду.

Двойная пиксельная автофокусировка (AF) Canon EOS 90D позволяет генерировать 45 точек автофокусировки перекрестного типа. Высокая чувствительность ISO увеличивается от 100 до 25600 - или 51200 в некоторых случаях, и его диапазон может достигать -3EV. Это позволяет камере использовать автофокусировку даже при лунном освещении. Им можно управлять с помощью 3-дюймового сенсорного экрана Clear View LCD II с разрешением 1,04 миллиона точек.

Цена

Canon EOS 90D, будет выпущен для продажи в сентябре 2019 года. Стоимость 1199 долларов США.

Комментарии и отзывы EOS 90D
AMD продолжает усиливать свои позиции на...
AMD продолжает усиливать свои позиции наС первого запуска архитектуры Zen в 2017 году AMD уверенно росла, постоянно завоевывая долю рынка у Intel...
Новый игровой планшет от Huawei - MediaP...
Новый игровой планшет от Huawei - MediaPHuawei представила новую версию планшета MediaPad M6 Edition, предназначенную для китайского рынка - по к...
Видеокарта ASRock RX 5700 XT Taichi OC+ ...
Видеокарта ASRock RX 5700 XT Taichi OC+ Сетевые источники поделились рендерами видеокарты ASRock на базе Radeon RX 5700 XT, которая еще не была п...
Nintendo создала идеальный чехол для Swi...
Nintendo создала идеальный чехол для SwiSwitch Lite от Nintendo выглядит как отличная портативная консоль. Экран представляет собой 5,5-дюймовую ...
В сеть утекли цены на iPhone 11, iPhone ...
В сеть утекли цены на iPhone 11, iPhone Китайские инсайдеры поделились характеристиками и ценам на смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11...
Представлена 3D-карта XFX Radeon RX 5700...
Представлена 3D-карта XFX Radeon RX 5700Компания XFX представила видеокарту Radeon RX 5700 XT THICC II, которая выделяется прежде всего своей тол...
Грядущий флагман Sony Xperia появился на...
Грядущий флагман Sony Xperia появился наSony готовится представить еще один топовый смартфон на IFA 2019 менее чем за неделю. ...
Phanteks анонсировала набор Glacier Aoru...
Phanteks анонсировала набор Glacier AoruPhanteks представила набор системы охлаждения VRM и процессора Xeon W-3175X для Gigabyte C621 Aorus Xtrem...


Обзор HARPER HDT2-5010. Недорогой TV-тюнер с Wi-FiОбзор HARPER HDT2-5010. Недорогой TV-тюнер с Wi-Fi
Обзор STARWIND SHP6105. Профессиональный фен для домаОбзор STARWIND SHP6105. Профессиональный фен для дома
Обзор плюсов и минусов ZTE Blade V10. Недорогой смартфон с крутой селфи-камеройОбзор плюсов и минусов ZTE Blade V10. Недорогой смартфон с крутой селфи-камерой
Обзор Verbatim Vi550 S3 (49351). Недорогой твердотельный дискОбзор Verbatim Vi550 S3 (49351). Недорогой твердотельный диск
Обзор GELID Solutions Radiant-D (FN-RADIANTD-20). Недорогие вентиляторы с подсветкойОбзор GELID Solutions Radiant-D (FN-RADIANTD-20). Недорогие вентиляторы с подсветкой
Предварительный обзор Lian Li O11 Dynami...
Предварительный обзор Lian Li O11 DynamiДавайте посмотрим на достаточно интересный современный компьютерный корпус, который создавали специально ...
BQ и ХК «Спартак» подписали договор о па...
BQ и ХК «Спартак» подписали договор о па 29 августа в Музее хоккея прошла пресс-конференция, которая была посвящена подписанию контракта о сотру...
Обзор Mekabolt. Идеальный платформер...
Обзор Mekabolt. Идеальный платформерНекоторые разработчики наотрез отказываются принимать тот факт, что большая часть современных геймеров не...
Предварительный обзор Meizu 16s Pro. Дос...
Предварительный обзор Meizu 16s Pro. ДосБуквально недавно мы писали о том, что компания Meizu официально закрыла массу своих магазинов, сократила...
Обзор Warlocks 2: God Slayers. Пиксельна...
Обзор Warlocks 2: God Slayers. ПиксельнаИногда на глаза попадаются весьма неплохие игры, которые вроде и не обладают серьезным бюджетом, но в цел...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip ...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip Современные ноутбуки в большинстве своем выходят на процессорах Intel и показывают нам неплохую производи...
Предварительный обзор Philips PicoPix Ma...
Предварительный обзор Philips PicoPix MaЕсли вы давно мечтали о проекторе, который можно спокойно уместить в своем рюкзаке или даже просто носить...
Обзор Control. Весьма достойный релиз...
Обзор Control. Весьма достойный релизВ релиз отправилась Control — достаточно достойная игра с увлекательным сюжетом, необычным геймплеем и пр...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300Сегодня мы поговорим о достаточно интересном ноутбуке, который выглядит круто, у него весьма привлекатель...
Обзор Road to Guangdong. Шикарная график...
Обзор Road to Guangdong. Шикарная графикДанная игра очень понравилась аудитории и многие восточные стримеры провели в ней десятки часов своего св...
Предварительный обзор Jonsbo A4. Компакт...
Предварительный обзор Jonsbo A4. КомпактСегодня речь пойдет о достаточно компактном варианте корпуса, который позволит вам не переживать о том, ч...
Обзор Alien Escape. Пиксельная красота...
Обзор Alien Escape. Пиксельная красотаПрежде чем начинать данный обзор, давайте обсудим одну важную деталь — данная игра весит всего 48 мегабай...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor