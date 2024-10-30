Canon выпустила доступный 3D-объектив для камеры EOS R7

Сегодня компания Canon официально представила новый объектив RF-S7.8mm F4 STM Dual — это компактный стереоскопический объектив, который по размерам не больше традиционного 2D-объектива. Впервые он был показан на выставке WWDC 2024 ещё в июне текущего года и, по словам производителя, он предназначен для работы с камерой Canon EOS R7 как более доступный инструмент для создания 3D VR-контента для гарнитур дополненной реальности вроде Apple Vision Pro. Точная дата выпуска нового 3D-объектива пока не объявлена, но компания заявила, что он поступит в продажу в ноябре 2024 года, а его ориентировочная цена составит 450 долларов. Это значительно дешевле существующих стереоскопических объективов Canon для 3D-видеосъёмки — модель RF5.2mm F2.8 L Dual стоит 1200 долларов, а и RF-S3.9mm F3.5 STM Dual обойдётся в 1100 долларов.

Соответственно, при использовании нового объектива с камерой Canon EOS R7 с разрешением 32,5 Мп стоимость комплекта составит лишь чуть более 1700 долларов — это, конечно, всё ещё сложно назвать бюджетным решением, но стоит напомнить, что ранее такие же комплекты от компании продавались от 2500 долларов и выше. Флагманское решение вовсе стоит 6500 долларов. При этом новый 3D-объектив имеет диапазон диафрагмы от f/4.0 до f/16, поддерживает автофокус и оснащён кнопкой и колесом управления для ручной фокусировки левой и правой сторон, а его доступная цена объясняется ограниченным углом обзора в 63 градуса — у дорогих решений угол 180 градусов.