Представлена новая камера Insta360 X6

Компания Insta360 представила новое поколение своих популярных 360-градусных экшн-камер. Новинка получила название X6 и стала компактнее прошлогодних X5 и X4 Air, при этом обзавелась более крупными фирменными квадратными сенсорами Sony формата 1/1,1 дюйма. Камера теперь способна записывать видео в 8K с частотой до 50 кадров в секунду, тогда как предыдущие модели ограничивались 8K при 30 кадрах в секунду. Кроме того, Insta360 сохранила сменные линзы от X5, но теперь они в пять раз устойчивее к царапинам, а их стоимость снизилась на 60%. Insta360 X6 уже поступила в продажу в чёрном и белом цветах через фирменный онлайн-магазин и других ритейлеров. Цена начинается с 700 долларов, что на 150 долларов больше стоимости X5 на старте.

Также доступен комплект Essentials Bundle за 800 долларов, в который входят дополнительный аккумулятор, селфи-палка, чехол с быстрой зарядкой и другие аксессуары. Главным внешним изменением стала уменьшенная конструкция. X6 немного шире и толще X5, но при этом на целый дюйм короче и на 4 грамма легче. Благодаря этому камеру стало удобнее носить в кармане, но, с другой стороны, уменьшение корпуса привело к сокращению диагонали заднего экрана с 2,5 до 2,32 дюйма, зато вместо LCD теперь используется OLED-панель. При этом новые сенсоры X6 формата 1/1,1 дюйма немного уступают полноценным 1-дюймовым сенсорам DJI Osmo 360, но значительно превосходят установленные в X5 матрицы 1/1,28 дюйма. Это довольно важный апгрейд.
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