Godox выпустила необычную камеру C100

Компания пока не сообщает разрешение сенсора и возможности видеосъёмки, однако демонстрирует работу необычного видоискателя. Через него пользователь может видеть уровень заряда аккумулятора и основные параметры съёмки. Более того, камера способна выполнять функцию экспонометра, измеряя освещённость сцены и предлагая настройки экспозиции, которые можно использовать даже на другой камере. При этом устройство поддерживает съёмку фото и видео в четырёх форматах изображения, включая 16:9 и 1:1. Все материалы сохраняются на карту памяти microSD объёмом до 128 ГБ, беспроводные интерфейсы отсутствуют, однако передавать файлы на компьютер или мобильные устройства можно через порт USB Type-C. Выглядит достаточно интересно.