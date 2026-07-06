Godox выпустила необычную камеру C100

Несмотря на то, что современные смартфоны научились делать впечатляющие снимки, компактные цифровые камеры снова набирают популярность. Миниатюрная Kodak Charmera продолжает пользоваться высоким спросом, а блогеры и любители фотографии активно скупают старые модели Canon на вторичном рынке. К этому тренду решила присоединиться и компания Godox, известная прежде всего своими решениями для студийного освещения. Её новая камера C100 выделяется необычным подходом — вместо традиционного цветного экрана она получила прозрачный ЖК-дисплей, который одновременно выполняет роль оптического видоискателя. Правда, на официальной странице устройства Godox раскрыла не так много технических подробностей.

Компания пока не сообщает разрешение сенсора и возможности видеосъёмки, однако демонстрирует работу необычного видоискателя. Через него пользователь может видеть уровень заряда аккумулятора и основные параметры съёмки. Более того, камера способна выполнять функцию экспонометра, измеряя освещённость сцены и предлагая настройки экспозиции, которые можно использовать даже на другой камере. При этом устройство поддерживает съёмку фото и видео в четырёх форматах изображения, включая 16:9 и 1:1. Все материалы сохраняются на карту памяти microSD объёмом до 128 ГБ, беспроводные интерфейсы отсутствуют, однако передавать файлы на компьютер или мобильные устройства можно через порт USB Type-C. Выглядит достаточно интересно.
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