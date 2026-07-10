В сеть слили изображения камеры Insta360 X6

Сегодня в сети появились первые изображения экшн-камеры Insta360 X6 — ранее устройство прошло сертификацию FCC, а теперь инсайдер обнаружил камеру в ассортименте одного из ритейлеров. Собственно, главным изменением в Insta360 X6 станет обновлённый дизайн. В отличие от предыдущих моделей с более вытянутым корпусом, новинка получила более компактную конструкцию, которая внешне напоминает классические экшн-камеры. При этом общая концепция устройства осталась прежней. Камера оснащена двумя объективами — спереди и сзади. Оба используют широкоугольную оптику типа «рыбий глаз», что позволяет записывать видео с полноценным 360-градусным обзором.

На боковой стороне корпуса по-прежнему расположен небольшой экран. Его дизайн был немного переработан — углы стали более скруглёнными по сравнению с предыдущими поколениями. Как и раньше, дисплей, вероятно, будет использоваться для настройки параметров съёмки и предварительного просмотра записываемого материала. Что касается характеристик, Insta360 X6 сможет записывать 360-градусное видео в разрешении 8K с частотой до 50 кадров в секунду. Для сравнения, модель Insta360 X5 поддерживает съёмку в 8K лишь при 30 кадрах в секунду, поэтому новая камера предложит заметный прирост плавности изображения. Официальная дата презентации пока не объявлена, однако появление устройства в розничных магазинах говорит о том, что полноценный релиз состоится в самое ближайшее время. Возможно даже в июле.