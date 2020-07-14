Canon запустила бесплатное облако для своих пользователей на 10 ГБ

Canon запустила облачную платформу, которая соединяет камеры Canon с ПК, смартфонами и внешними веб-службами пользователей и позволяет передавать файлы изображений между ними.

image.canon позволяет пользователям автоматически загружать изображения и видео в их оригинальном качестве прямо с камер, оснащенных функцией автоматической передачи изображений через Wi-Fi. Пользователи могут хранить несжатые данные в течении 30 дней, а по истечению этого срока можно перенести их в учетную запись длительного хранения объемом 10 ГБ. image.canon будет бесплатным сервисом для пользователей продуктов Canon.
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