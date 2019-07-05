Цена на PlayStation Classic снова рухнула

Новейшая ретро-консоль Sony PlayStation Classic вновь подешевела в американских магазинах Amazon и Best Buy.

Сложившаяся история показывает, что на одной ностальгии далеко не уедешь. Ограниченный список игр и отсутствие поддержки оригинальных дисков привели к тому, что сначала цена на PlayStation Classic снизилась со $100 до $60. И совсем недавно в американских магазинах приставку начали предлагать всего за $25. Пока что информация актуальна только для США, но вполне вероятно, что скоро цена упадёт и в странах СНГ, как это было в прошлый раз.