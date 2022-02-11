Цены на флэш-память NAND вырастут на 5-10% во втором квартале

В настоящее время WDC и Kioxia сосредоточены на поставках клиентских твердотельных накопителей для ПК и продуктов eMMC. Поскольку WDC является поставщиком номер один на рынках клиентских SSD и eMMC, последующие поставки неизбежно будут затруднены. Таким образом, даже если производственный спрос на OEM-производители ПК будет пересмотрен в сторону понижения во втором квартале, цены на клиентские твердотельные накопители могут остаться устойчивыми к снижению. Что касается корпоративных твердотельных накопителей, Kioxia PCIe 4.0 был проверен рядом клиентов, и изначально прогнозировалось, что доля рынка компании в 2022 году увеличится. Однако этот инцидент повлияет на способность Kioxia поставлять продукцию и в дальнейшем повлияет на последующие закупки для клиентов.